Un nuovo volantino Comet ha fatto letteralmente la comparsa nel mercato italiano, portando con sé numerosi sconti e prezzi decisamente più bassi del previsto, aprendo le porte dei negozi ad ogni singolo utente sull’intero territorio, senza limitazioni o vincoli particolari.

I plus di tutte le campagne promozionali di Comet passano proprio per l’ampissima disponibilità, ovvero la possibilità di accedere agli stessi sconti non solo in un punto vendita, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per una soluzione di questo tipo, potranno comunque affidarsi alla spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui spenderanno più di 49 euro per l’acquisto complessivo.

Comet: quali sono i migliori prezzi

I prezzi tra cui gli utenti possono scegliere per cercare di risparmiare il più possibile sono davvero tantissimi, e partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile. Qui, ad esempio, scoviamo soluzioni del calibro di un Oppo Reno 4 pro 5G, in vendita a soli 699 euro, ma anche i due ottimi Vivo X51 5G e Huawei P40 Pro, rispettivamente acquistabili con un esborso finale di 729 e 749 euro.

La fascia media degli smartphone è la maggiormente rappresentata, gli utenti potranno spaziare tra un LG Velvet da 399 euro, passando anche per i vari Xiaomi Mi 10T a 429 euro, un buonissimo Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro e tantissimi altri modelli degli stessi brand, tutti acquistabili a meno di 429 euro.

