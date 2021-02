Nel 2019, Android Auto ha ricevuto una riprogettazione che ha applicato una nuova vernice alle vecchie funzionalità, ma non ha aggiunto nulla di nuovo. Ora, a quasi due anni dal rilascio di quella riprogettazione, Google offre ad Android Auto una nuova potente funzionalità: le scorciatoie personalizzate dell’assistente.

Ecco maggiori dettagli sulla nuova funzione

Questa funzione non è una sorpresa, poiché è stata individuata per la prima volta all’inizio di quest’anno negli smontaggi dell’app Android Auto. Con Android Auto v6.1, che supporta anche gli sfondi, questa funzionalità viene finalmente rilasciata.

Le scorciatoie personalizzate dell’Assistente Google in Android Auto offrono agli utenti la possibilità di avviare rapidamente una serie di comandi con un tocco rapido invece di usare solo la loro voce. Le possibilità qui sono illimitate e questo è ciò che rende questa funzione così utile. Potresti avere un comando che utilizza una routine dell’assistente, che è appena tornata su Android Auto, o solo un’istruzione rapida generale.

Ad esempio, potresti avere un pulsante che attiva il sistema di sicurezza, blocca la porta o regola il termostato (supponendo che tu abbia l’hardware per eseguirne il backup). In alternativa, puoi utilizzare un comando per avviare la navigazione verso una posizione specifica senza utilizzare i comandi vocali.

Altrettanto utili sono le nuove scorciatoie di contatto. Puoi creare un collegamento per la schermata iniziale di Android Auto che richiama un contatto di tua scelta. Questo è utile per due ragioni. Per uno, puoi impostare la scorciatoia per utilizzare un numero specifico, utile se hai due numeri salvati per lo stesso contatto. Inoltre, una scorciatoia come questa è molto più facile per alcune persone che cercare di far capire all’Assistente Google i nomi difficili da pronunciare.