Android: le scorciatoie per rendere efficiente il vostro dispositivo

Il famoso Android è un sistema operativo super efficiente che nasconde però delle scorciatoie per migliorarne le prestazioni e regalare all’utente la migliore esperienza. Siete curiosi di scoprire cosa intendiamo quando citiamo la disattivazione delle app bloatware, o ancora l’ottimizzazione delle notifiche e della luminosità?

Android: come migliorare il proprio smartphone

Sapete cosa sono innanzitutto le bloatware? Trattasi di quelle app già presenti nel proprio dispositivo che, se disattivate, possono lasciare uno spazio non indifferente nello smartphone. Purtroppo non è possibile eliminarle definitivamente dalla memoria, ad ogni modo può bastare la loro disattivazione per recare dei miglioramenti al dispositivo Android. Per farlo bisognerà cliccare su Impostazioni e selezionare App. Dopodiché si aprirà la schermata con le app installate: cliccateci su e premete Disattiva.

Inoltre è possibile migliorare le prestazioni della batteria, disattivando la luminosità automatica e regolandola a proprio piacimento. Per farlo sarà necessario cliccare su Impostazioni, seleziona Schermo o Display, a seconda della versione di Android, e disattivare la modalità “Luminosità automatica”. Oppure, aprendo la tendina delle notifiche, sarà visibile un pulsante che permette di disattivare la modalità automatica e regolare la luminosità.

Non finisce qui, perché per migliorare il proprio smartphone, si possono disabilitare le notifiche non necessarie o ancora ricavare il meglio dall’uso dei widget. Per quanto riguarda la prima si deve cliccare su Impostazioni e selezionare Notifiche, dove si aprirà una lista delle app installate. A tal punto selezionate l’app e switchate il pulsante su Off.

Infine, parlando dell’uso dei widget (interfacce grafiche da utilizzare sulla schermata Home), sarà possibile impostarli, tenendo premuto il dito sulla schermata Home e di conseguenza l’opzione widget. Premete dunque su quello che intendete trasferire in schermata e trascinatelo per posizionarlo.