WhatsApp: tre nuove funzioni segrete e gratuite da usare subito

WhatsApp è diventata un’applicazione ormai popolarissima da diversi anni, attirando verso di sé tantissimi utenti che non avrebbero mai usato una piattaforma del genere. Col passare del tempo infatti il colosso è stato in grado di accaparrarsi la fiducia anche dei più scettici, i quali ad oggi non ne possono fare a meno. WhatsApp è dunque la prima applicazione di messaggistica al mondo, grazie anche a tutte le funzionalità implementate durante questi anni.

Se inizialmente infatti l’applicazione era in grado di permettere solo messaggi, ad oggi ci sono molte più possibilità. Queste sono state introdotte pian piano dagli sviluppatori, i quali hanno studiato per bene le necessità degli utenti. Al di fuori di WhatsApp però esistono altre applicazioni in grado di fornire ulteriore supporto in termini di funzionalità. Queste sono ovviamente gratuite e non contengono alcun tipo di inganno.

WhatsApp: ecco le tre funzionalità che potete avere mediante applicazioni di terze parti

Il mondo WhatsApp include al suo interno anche le app di terze parti. Tra queste spicca di sicuro Whats Tracker, soluzione perfetta che riesce a permettere agli utenti di spiare il prossimo nei suoi movimenti. Sarà infatti possibile tramite notifica istantanea ricevere un aggiornamento con ogni orario di entrata e di uscita della persona che decidete di monitorare.

Segue la nota applicazione Unseen, quella che permette praticamente di intercettare i messaggi di WhatsApp leggendoli al di fuori. In questo modo potrete passare da invisibili non comparendo online ma soprattutto senza aggiornare il vostro ultimo accesso.

Infine nota di merito per WAMR, piattaforma che è in grado di recuperare i messaggi eliminati di proposito. Il tutto avverrà grazie alla registrazione delle notifiche e del loro contenuto.