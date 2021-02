Gli smartphone pieghevoli continuano ad essere protagonisti indiscussi di questo nuovo anno. I colossi sembrano infatti tutti impegnati nella creazione di dispositivi particolari e originali. Vivo non sembra avere intenzione di restare indietro, un nuovo brevetto mostra infatti uno smartphone pieghevole a conchiglia decisamente interessante.

Vivo lavora al suo primo smartphone pieghevole e brevetta un dispositivo a conchiglia con chiusura verso l’esterno!

Lo smartphone pieghevole brevettato da Vivo e mostrato dalle immagini allegate al documento e rese note dal portale LetsGoDigital si mostra particolare e innovativo per via di una caratteristica che lo distingue da quanto attualmente in mercato.

L’azienda sembra essersi concentrata sul design del dispositivo, il documento mostra infatti uno smartphone pieghevole a conchiglia con chiusura verso l’esterno. A differenza dei pieghevoli più discussi nell’ultimo periodo, il dispositivo sarebbe quindi capace di estendersi in lunghezza e di piegarsi verso l’esterno permettendo così al display da svolgere una doppia funzione. Oltre ad aumentare le dimensioni dello schermo, il pannello da chiuso andrebbe a costituire appunto una sorta di display secondario inserito nella parte posteriore dello smartphone.

Vivo potrebbe quindi avere intenzione di lanciare il suo primo smartphone pieghevole offrendo agli interessati la possibilità di ottenere un prodotto sicuramente originale. L’idea di Vivo apparsa in brevetto, però, potrebbe non rappresentare la soluzione finale e quindi non essere destinata a diventare realtà. Tenendo conto di quanto emerso e ritenendo il brevetto una valida premessa appare però possibile considerare che il primo smartphone pieghevole di casa Vivo potrebbe rappresentare un ottimo rivale per la concorrenza.