L’utilizzo degli SMS è passato di moda ormai da qualche tempo. È più che naturale, con l’evoluzione di una rete dati ogni giorno più rapida ed efficiente. Per questo motivo, Google ha messo a disposizione un servizio in grado di rivoluzionare questo vecchio ma sempre efficace mezzo di comunicazione. Google Messaggi è un’app scaricabile gratis dal Play Store e molto facile da utilizzare.

Google Messaggi, ecco le caratteristiche principali

L’utilizzo di questa app non prevede costi di alcun tipo ed è molto semplice scaricarla dal Google Play Store. Possiede tutte le caratteristiche degli SMS, però, le combina a quelle delle app per chat più note, come Whatsapp e Telegram. Vi spieghiamo in che modo funziona:

Si possono condividere emoji, GIF, adesivi, ma anche immagini, video e messaggi vocali;

emoji, GIF, adesivi, ma anche immagini, video e messaggi vocali; Creare delle chat di gruppo in cui invitare gli amici con cui desiderate avere una conversazione in comune;

in cui invitare gli amici con cui desiderate avere una conversazione in comune; È possibile scegliere di condividere la propria posizione esattamente come in chat;

esattamente come in chat; Potrete vedere se un altro utente sta digitando ;

; Quando un utente legge un messaggio inviatogli da parte vostra, riceverete una notifica e avverrà la stessa cosa quando lo invierete voi;

e avverrà la stessa cosa quando lo invierete voi; Esattamente come in chat, è possibile cercare i contenuti condivisi in passato con l’altro utente in modo rapido e intuitivo.

Questo servizio è disponibile attraverso rete dati o WiFi e, ovviamente è utilizzabile solo dagli utenti che scaricano l’app. In poche parole, non potrete fare uso di Google Messaggi con persone che non l’abbiano scaricata a loro volta. Le funzionalità sono tali e quali a quelle delle più note app di chat. Google messaggi è compatibile con tutti gli smartphone che abbiano Android 5.0, Android Lollipop e alle versioni successive.

Lapp è sbarcata anche in Italia, ma a causa dell’emergenza Coronavirus, i tempi per ottenerla potrebbero richiedere qualche giorno. Tutto dipende dal proprio operatore telefonico.