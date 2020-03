In questi giorni di quarantena, è stato prioritario scegliere la prudenza rispetto al rischiare di uscire troppo di casa. Questo perché è molto importante che tutti contribuiamo il più possibile, con i mezzi che abbiamo, evitare la diffusione del virus e accelerare in questo modo la fine della quarantena. Per questo motivo è stato chiesto alle persone di rinunciare al fitness fuori casa, facendo lo sforzo di non andare a correre. A coloro che soffrono di questa rinuncia e sentono il bisogno di tenersi in forma anche senza uscire, vorremmo consigliare alcune delle migliori app disponibili gratuitamente sul Google Play Store.

Fitness a casa, Ecco le migliori app gratuite

Tra le app gratuite presenti nello store, una delle migliori è probabilmente Fitify. Come la maggior parte di queste applicazioni, Fitify ha una versione gratuita e una versione pro, a pagamento. La comodità di questa app è che è in grado di fornire un allenamento della durata di 5 settimane, con esercizi quotidiani che si adattano al sesso, all’altezza, all’età e alle principali caratteristiche di chi la utilizza. Non a caso le recensioni sono tutte molto buone.

Sono molto buone anche le app create da Leap Fitness Group. La maggior parte di queste, prevedono un allenamento di 30 giorni con una serie di esercizi di routine quotidiani. Una delle qualità migliori di queste app è che ce ne sono di varie e specifiche per uomo, per donna e anche per parti del corpo che si desidera allenare nel dettaglio. Esistono anche le app per perdere peso e quelle per i muscoli, e tutte quante hanno una media di 4,8 stelle su 5, nelle recensioni.

Infine vi consigliamo Adidas Training by Runtastic, che come le app sopracitate possiede l’opzione di personalizzazione degli esercizi. State a casa, allenatevi e buon divertimento!