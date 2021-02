vintage“, ovvero antichi, che per molti collezionisti e appassionati risultano davvero molto interessanti. Sfruttano il fatto che molte persone li lasciano nei cassetti per anni ed anni e li comprano a dei prezzi giusti per poi rivenderli a prezzi incredibili. In alcuni casi però li conservano, anche perché alcuni possono essere molto difficili da trovare. Allo stato attuale, ci sono diversi cellulari “, ovvero antichi, che per moltie appassionati risultano davvero molto interessanti. Sfruttano il fatto che molte persone li lasciano nei cassetti per anni ed anni e li comprano a dei prezzi giusti per poi rivenderli a. In alcuni casi però li conservano, anche perché alcuni possono essere molto difficili da trovare.

Il mondo delle aste si è aperto largamente a questa tipologia di vendite, e spesso capita anche che gli investimenti che vengono fatti su questi dispositivi possono essere anche più impegnativi di quelli che verrebbero fatti su quelli top di gamma del momento. Andiamo a vedere nel dettaglio di quali cellulari si parla.

Cellulari “vintage” del passato: ecco i modelli che valgono molti soldi

Dalle vendite di questi cellulari c’è la possibilità di guadagnare qualcosa di sostanzioso in termini economici. Anche se, è giusto dirlo, c’è bisogno di sapere due cose importanti prima di vendere: la prima è che non tutti i cellulari definiti “vintage” sono considerati appetibili per i collezionisti; la seconda è che il loro stato di usura potrebbe compromettere in maniera significativa la cifra di vendita dell’oggetto.

Abbiamo stilato una lista molto utile che potrà servirvi nel caso in cui voi siate acquirenti e o anche venditori, in modo tale che riusciate a vedere quali sono i dispositivi che attirano di più.