IKEA ha lavorato per anni su una linea di mobili da gioco e ora è finalmente pronta. Il gigante svedese del mobile ha annunciato la sua gamma di giochi che ha sviluppato in collaborazione con Republic of Gamers, e include tutto il necessario per decorare la tua sala da gioco.

Ecco maggiori informazioni sulla nuova linea di IKEA

In una dichiarazione, IKEA ha affermato che entrare nel mondo dei giochi è stato un “passo naturale” per l’azienda a causa del numero crescente di persone che amano i giochi. Riconoscendo la sua mancanza di conoscenza ed esperienza nei giochi, IKEA ha affermato di aver trovato un buon partner nel marchio Republic of Gamers.

“Combinando il meglio di questi due mondi, la collaborazione mirava a democratizzare l’esperienza di gioco, creando prodotti pertinenti, funzionali, belli e convenienti e soluzioni di gioco complete per rendere più facile per tutti creare la configurazione e la casa che desiderano”, IKEA ha detto.

Senza ulteriori indugi, la linea di mobili e accessori da gioco di IKEA include le seguenti categorie di prodotti destinate specificamente ai giocatori di PC: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE.

Ci sono più di 30 prodotti inclusi nella linea di giochi IKEA, tra cui scrivanie, sedie e accessori come una grande mano di legno per tenere le cuffie. La linea di prodotti include anche un portabicchieri che si attacca alla tua scrivania e un cuscino speciale con tasche in cui puoi mettere le mani per tenerle al caldo.

“Le esigenze di miliardi di giocatori in tutto il mondo sono molto diverse, mentre l’offerta esistente è piuttosto tecnica e spesso percepita come maschile dal punto di vista del design, nonostante circa il 46% dei giocatori sia donna”, ha detto Ewa Rychert di IKEA.

“Crediamo che ci sia molto da fare per democratizzare l’esperienza di gioco. Ora facciamo il primo passo nel nostro viaggio di gioco e lo facciamo presentando prodotti di gioco convenienti e ad alte prestazioni e soluzioni complete che speriamo riflettano la personalità e il gusto delle persone. ”

Questa linea di prodotti è stata lanciata in Cina alla fine di gennaio. L’uscita è prevista in Giappone nel maggio 2021 e poi nell’ottobre 2021 nel resto del mondo.