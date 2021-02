ho Mobile: tra una settimana la compagnia lancerà la grande novità

Il gestore virtuale ho. Mobile, in seguito all’ultima sottrazione illecita di alcuni dati anagrafici e tecnici delle SIM, per evitare ogni tipo di nuovo problema e sostituzione ha deciso di inserire una novità molto utile. Così, per limitare le sostituzioni, l’operatore ha deciso di rigenerare il codice seriale delle SIM di tutti i clienti coinvolti.

ho. Mobile: l’operatore cambia per il bene e la sicurezza del cliente

In tutto ciò c’è ancora chi è fermamente convinto di voler mantenere la stessa abitudine dirigendosi direttamente negli Store per sostituire la SIM. D’altro canto, per i più pigri, a breve basterà inviare un messaggio dalla propria SIM ho. Mobile al numero 3424072211 con il testo “seriale” per conoscere il codice ICCID necessario in caso di portabilità.

Inoltre ho. Mobile dal 22 febbraio 2021 permetterà di venire a conoscenza del proprio seriale tramite SMS, nonostante vi sia credito negativo. A tale proposito verrà aggiunta una nuova funzione direttamente nell’App per conoscere il nuovo codice.

Nell’attesa che arrivi la novità di ho. Mobile, il gestore sta inviando un messaggio a tutti i suoi clienti, per informarli del fatto che dal 22 Febbraio 2021 il seriale della SIM sarà disponibile direttamente nell’App ufficiale, nella sezione “Il Mio Profilo”. L’’SMS inviato dichiara:

“Ciao! Ti informiamo che a partire dal 22.02 potrai trovare il codice seriale della tua SIM direttamente nell’app ho. nella sezione “Gestisco il mio profilo”. Ti ricordiamo inoltre che il codice sarà sempre disponibile inviando un SMS con scritto “seriale” al 3424072211. Potrai utilizzarlo in caso tu voglia passare a un altro operatore.”