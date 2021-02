Le notizie su un probabile fallimento di Stadia sono state notevolmente esagerate. Anche se Google ha deciso di eliminare i piani per lo sviluppo di giochi interni, la piattaforma di streaming sta riscuotendo un discreto successo. Dopo aver chiuso i suoi studi, la societá ha rilasciato un aggiornamento nel blog che spiega i piani futuri. A quanto pare, gli utenti della piattaforma potranno ben presto scegliere a cosa giocare tra piú di 100 nuovi giochi.

Google ha promesso che più di 100 nuovi titoli arriveranno su Stadia nel 2021. “Siamo entusiasti di continuare a portare fantastici giochi di alcuni dei migliori sviluppatori per i nostri giocatori da provare all’interno del negozio Stadia. Nelle prossime settimane e mesi, i giocatori possono aspettarsi di vedere di tutto, dai giochi di ruolo pieni di azione al co-op, fino ai titoli competitivi”.

Google aggiorna periodicamente la sua piattaforma Stadia

Tra di essi, Google ha rilasciato alcuni nomi, tra cui: Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23 febbraio), Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (23 febbraio), It came from space and ate our brains (2 marzo), FIFA 21 (17 marzo), Kaze and the Wild Masks (26 marzo), Judgment (23 aprile), Killer Queen Black, Street Power Football e Hellpoint.

Questi giochi rappresentano solo un campione degli oltre 100 giochi che verranno aggiunti al negozio Stadia nel 2021. Google, nel frattempo, continua ad aggiornare il suo servizio di streaming di giochi con nuove funzionalità. Tra le ultime novitá troviamo lo streaming live di YouTube, la condivisione della famiglia e il supporto iOS atteso da tempo. Dai un’occhiata agli ultimi giochi gratuiti, disponibili per gli abbonati a Stadia Pro a febbraio.