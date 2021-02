Ovviamente noi tutti abbiamo nei nostri portafogli un determinato quantitativo di banconote, esse ovviamente possono assumere vario taglio, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 500€, esse però, possono assumere anche un valore che va oltre quello indicato sulla faccia frontale, in circolazione sono infatti presenti delle banconote rare che proprio a causa della loro rarità, per l’acquirente giusto possono valere una bella fortuna, vediamole insieme.

Non comuni e rarissime

Per stabilire se un biglietto con un determinato taglio è una banconota comune o rara bisogna tenere sott’occhio il codice alfanumerico presente sia in alto a destra che in basso sinistra sulla facciata posteriore, a stabilire la rarità ci pensa il numero di cifre ripetute presenti all’interno del codice stesso, ma solo se direttamente adiacenti, banconote con molte cifre uguali ma non consecutive non sono definibili rare.

Cinque numeri uguali e consecutivi : Solo 1 o 2 biglietti su circa 2000 banconote presentano 5 ripetizioni, ciò li rende non comuni.

: Solo 1 o 2 biglietti su circa 2000 banconote presentano 5 ripetizioni, ciò li rende non comuni. Sei numeri uguali e consecutivi : In questo caso abbiamo 1 o 2 biglietti su 25.000 stampati, questo rende la banconote rare.

: In questo caso abbiamo 1 o 2 biglietti su 25.000 stampati, questo rende la banconote rare. Sette numeri uguali e consecutivi : Qui abbiamo solo 1 o 2 biglietti su ben 200.000 e sono da ritenersi rarissimi.

: Qui abbiamo solo 1 o 2 biglietti su ben 200.000 e sono da ritenersi rarissimi. Solo un biglietto su un milione di banconote può avere 9 cifre uguali e consecutive ed è da considerarsi estremamente raro.

Inutile stare a sottolineare che maggiore il numero di cifre ripetute e consecutive maggiore sarà il valore della banconota che avrete tra le mani, il quale però è ovviamente influenzato anche dallo stato della banconota, quindi nel caso, fate attenzione anche a come la conservate, uno strappo o troppe sgualciture potrebbero minarne il valore.