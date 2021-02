I prossimi giorni saranno decisivi per attribuire l’assegnazione dei diritti tv per la Serie A nel prossimo triennio. A differenza delle gare degli anni scorsi, Sky deve rincorrere l’offerta più vantaggiosa fatta da DAZN alla Lega Serie A. Si prospetta quindi uno scenario clamoroso all’orizzonte: per la prima volta dopo più di un decennio, la pay tv satellitare potrebbe perdere la maggior parte dei diritti tv per il massimo campionato di calcio.

Sky, in attesa della Serie A i clienti ottengono il servizio con Amazon

In attesa di scoprire come andrà la questione sulla Serie A, nel corso di questi mesi i clienti di Sky possono consolarsi con una novità relativa al campo dei servizi. La piattaforma satellitare, infatti, ha stretto un accordo con Amazon: grazie a tale partnership, la piattaforma Amazon Prime Video sarà disponibile alla visione attraverso il decoder Sky Q.

Direttamente attraverso il telecomando, quindi, i clienti di Sky potranno accedere a migliaia di titoli in esclusiva, tra film e serie tv nazionali ed internazionali. Per accedere ad Amazon Prime Video sul proprio decoder di casa sarà necessario avere a disposizione un account Prime per Amazon.

Già nel corso delle precedenti settimane, Sky aveva garantito agli utenti simili soluzioni con accordi altrettanto vantaggiosi con Mediaset e Netflix. L’impegno della tv satellitare è infatti quello di garantire il massimo ai suoi clienti, anche sotto l’aspetto dei servizi.

Per ora, l’accordo tra Sky ed Amazon non prevede offerte univoche tra i due colossi. A breve però potrebbero esserci novità, anche come conseguenza alla gara sui diritti tv per la Serie A.