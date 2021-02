ho Mobile: dal 22 Febbraio 2021 la compagnia aggiornerà il codice seriale SIM

Tempi di cambiamento per l’operatore ho. Mobile, il quale ha recentemente comunicato la possibilità di conoscere il codice seriale della SIM anche tramite l’App ufficiale. Il motivo è molto semplice: limitare le sostituzioni, che si possono comunque richiedere gratuitamente nei punti vendita.

ho Mobile: l’arrivo del cambiamento

La tecnologia ci viene incontro Fino ad adesso, chi decide di non sostituire fisicamente la SIM potrà inviare un messaggio al numero 3424072211 con il testo “seriale” dalla propria SIM ho. Mobile per conoscere il codice ICCID necessario in caso di portabilità.

A tal proposito, inizialmente non era possibile inviare l’SMS in caso di credito residuo negativo e dunque i clienti non potevano conoscere il nuovo seriale per eseguire una portabilità senza effettuare prima una ricarica per riportare il credito positivo.

In seguito, ho. Mobile ha risolto il problema permettendo di inviare l’SMS e ricevere il nuovo seriale anche in caso di credito negativo, e a breve sarà implementata una nuova funzione nell’App per conoscere il codice.

In queste ore, infatti, ho. Mobile sta inviando una comunicazione ai suoi clienti, per informarli del fatto che dal 22 Febbraio 2021 il codice seriale della SIM sarà disponibile direttamente nell’App ufficiale, nella sezione “Il Mio Profilo”. Di seguito, l’SMS inviato:

“Ciao! Ti informiamo che a partire dal 22.02 potrai trovare il codice seriale della tua SIM direttamente nell’app ho. nella sezione “Gestisco il mio profilo”. Ti ricordiamo inoltre che il codice sarà sempre disponibile inviando un SMS con scritto “seriale” al 3424072211. Potrai utilizzarlo in caso tu voglia passare a un altro operatore.”

Così facendo, dal 22 Febbraio 2021, oltre alla modalità tramite SMS, il cliente potrà conoscere il proprio seriale tramite l’App stessa nel caso in cui voglia effettuare una portabilità in uscita verso altro operatore.

Così facendo, ho. Mobile è uno dei primi operatori nazionali più conosciuti ad aver deciso di inserire il numero seriale della SIM direttamente nell’App ufficiale