MediaWorld ha recentemente attivato la nuova campagna promozionale dedicata a San Valentino, fino al 14 febbraio gli innamorati potranno approfittare di soluzioni estremamente interessanti, raggiungibili a prezzi decisamente ridotti rispetto al listino del periodo corrente.

Il volantino, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è disponibile solamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che per approfittare dei medesimi prezzi sarà strettamente necessario recarsi sul sito, richiedendo la consegna gratuita in negozio o a pagamento presso la propria abitazione (ha comunque un costo che non supera i 10 euro). Se interessati invece al Tasso Zero, ricordiamo essere presente la possibilità di accedere alla rateizzazione, solo nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro.

MediaWorld: queste sono le offerte da non perdere

Il volantino MediaWorld spazia nell’intero panorama della telefonia mobile, partendo dalla fascia alta, rappresentata dagli smartphone del calibro di Apple iPhone 12 Mini o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita rispettivamente a 839 e 1329 euro, fino a scendere verso una fascia più accessibile, come entro i 600 euro in cui troviamo il Samsung Galaxy S20 FE da 569 euro.

Gli altri modelli da non lasciarsi assolutamente sfuggire sono Samsung Galaxy A42, Apple iPhone SE, Huawei P40 Lite, Huawei Y5p, Samsung Galaxy A51, OnePlus Nord, Xiaomi Mi 10T, o anche un buon iPhone XR da 539 euro.

Se volete approfondire la conoscenza con il corrente volantino di MediaWorld, dovete assolutamente aprire le pagine che potete trovare elencate direttamente a questo link.