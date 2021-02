WhatsApp: molti smartphone da questo mese smetteranno di poter usare l'app

È ormai un’abitudine: WhatsApp ogni tanto si aggiorna comportando nuove modifiche alla piattaforma e anche qualche nuova abitudine per gli utenti. Questi, che nel corso degli anni ne hanno viste davvero tantissime, sanno di dover essere pronti per ogni evenienza. La nota applicazione infatti utilizza spesso i suoi nuovi aggiornamenti per introdurre nuove funzionalità, le quali non possono di certo inosservate.

Secondo quanto riportato anche quest’anno tantissimi dispositivi dovranno cominciare a fare a meno di WhatsApp. La nota app di messaggistica è infatti pronta a dismettere diversi smartphone dalla sua lista di supporto. Quelli ritenuti obsoleti infatti ogni anno vengono depennati, proprio perché non sarebbero in grado di reggere gli aggiornamenti sempre più innovativi che WhatsApp introduce.

WhatsApp: gli utenti ora devono stare attenti, a breve il loro smartphone non potrò più usare l’app

Anche l’anno scorso è capitato che molti dispositivi sono stati eliminati dalla lista di supporto di WhatsApp. Lo scopo è quello di non avere lamentele in merito al funzionamento degli aggiornamenti, cosa che accadrebbe senza dubbio se si lasciasse in lista dispositivi con hardware ormai superati. Tale destino sarà quindi riservato agli iPhone 4 o modelli precedenti ma anche ad un lungo elenco di smartphone di casa Android. Tra questi ecco anche Galaxy S2 così come Huawei Ascend P1 ed il Motorola Droid RAZR. In basso trovate una rapida lista con i modelli più iconici che abbandoneranno la celebre app di messaggistica istantanea: