Telegram è l'app più scaricata del 2021: ecco perché batte WhatsApp

La grande ascesa di Telegram sta dando del filo da torcere a WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che si colloca ancora in cima alle preferenze. La nota app colorata di azzurro però starebbe dando grande prova di forza soprattutto durante questi primi mesi del 2021.

Secondo quanto descritto infatti, Telegram sarebbe l’applicazione più scaricata al mondo almeno per quanto riguarda il mese di gennaio. Il tutto non tenendo in considerazione i giochi. Ben 63 milioni di installazioni sono arrivate solo durante questo primo mese dell’anno, il quale rappresenta di certo un campanello d’allarme per WhatsApp. Ci sono poi alcune funzioni di Telegram che hanno fatto innamorare gli utenti, come ad esempio le chat in grado di autodistruggersi o i canali.

Telegram: ecco le migliori feature descritte dal Play Store di Google