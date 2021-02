Realme punta sul gaming, e lo fa con una serie di accessori della serie Narzo. L’azienda questa settimana ha ufficializzato che gli smartphone Narzo 30 e Narzo 30 Pro sono in arrivo, e la certificazione TENAA ci ha anche svelato design e caratteristiche della versione più costosa.

E oggi scopriamo che, a quanto pare, i due dispositivi non arriveranno da soli, ma accompagnati da una nuova categoria di prodotti per il brand. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Realme: insieme a Narzo 30 arriveranno anche dei prodotti dedicati al gaming

Il noto leaker Ishan Agarwal ha infatti condiviso su Twitter un’immagine che mostra ben tre accessori della linea Narzo dedicati al gaming: un mouse, un mousepad e perfino un air controller. Il design del mouse ad alcuni potrà sembrare familiare: in effetti sembra molto ispirato a quello del Logitech G502 Hero, uno dei riferimenti del settore. Ci troviamo davanti al frutto di una collaborazione tra le due aziende, o alla copia di un design di successo?.

Sul tappetino c’è poco da dire, mentre decisamente interessante e inusuale è la presenza di un air controller, simile a quello di Oculus Quest 2, con tanto di tasto dorsale: se il mouse è un prodotto rivolto alle masse, un controller adatto per la VR si rivolge invece ad una nicchia del mercato, e rappresenta quindi una scelta curiosa da inserire in un primo trittico di prodotti dedicati al gaming.

Più in generale, si potrebbe pensare che questo interesse di Realme per il settore possa sfociare presto anche in un gaming laptop, oltre che in ulteriori accessori: al momento si tratta comunque solo di un’ipotesi. Un po’ confusionaria, invece, la scelta di conferire questa doppia identità alla giovane serie Narzo, che è composta da semplici smartphone economici, e gli stessi Narzo 30 e 30 Pro non sembrano certo orientati al gaming. Forse vedremo anche dei gaming phone in futuro? non ci resta che attendere per scoprirlo.