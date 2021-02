Non ci sono buone notizie per una nutrito numero di clienti Vodafone. Il provider inglese, infatti, proprio in questi giorni ha ufficializzato una sua prossima rimodulazione per i prezzi. Sono previsti rincari sui costi mensili per chi ha attivato in passato la tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, più 2 euro per chi ha attivato la Special 50 Giga

La rimodulazione dei costi relativa alla Special 50 Giga è in ordine cronologico anche la prima di Vodafone nel corso di questo nuovo anno.

In termini di valore assoluto, Vodafone ha previsto a listino un aumento di 2 euro rispetto ai precedenti costi della tariffa. Due le occasioni da sottolineare. Coloro che prima pagavano 6,99 euro per il rinnovo dell’offerta dovranno ora pagare 8,99 euro; per chi pagava 7,99 euro il nuovo prezzo della tariffa sarà di 9,99 euro.

A differenza delle precedenti occasioni, però, gli utenti che subiranno il rincaro sui costi non avranno modifiche proporzionali per le soglie di consumo. Il pacchetto della Special Giga 50, quindi, prevederà sempre minuti ed SMS illimitati a cui devono essere aggiunti 50 Giga per la connessione sotto rete 4G.

Il cambio contrattuale di Vodafone sarà effettivo a partire dal prossimo 21 Febbraio. Ciò significa che i clienti almeno sino al 20 Febbraio potranno evitare la rimodulazione chiedendo la disdetta senza penali del proprio profilo tariffario.

I costi rimodulati di Special 50 Giga valgono solo per alcuni selezionati clienti di Vodafone. Chi sceglie questa promozione ex novo non avrà rincari sui prezzi e potrà anche beneficiare della garanzia di un semestre senza aumenti a listino, come previsto dagli accordi tra il provider e l’AGCOM.