A sorpresa Unieuro lancia una campagna promozionale con la quale punta a regalare agli utenti addirittura buoni sconto da poter spendere a piacimento nei vari punti vendita, però nel mese successivo alla data effettiva di emissione degli stessi.

Il risparmio da Unieuro è sempre di casa, con il volantino presentato nel corso dell’ultimo mese, l’azienda punta tutto sulla semplicità e sull’offrire all’utente la più ampia possibilità di scelta. Per questo motivo troviamo una campagna che, ogni 100 euro di spesa, indipendentemente da ciò che si acquisterà, prevede la consegna di 20 euro in buoni sconto. Quest’ultimi naturalmente sono cumulabili, ovvero se spenderete 500 euro, riceverete 100 euro in buoni e così via in crescendo; come già specificato, l’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di utilizzarli nello stesso giorno di emissione, sarà necessario attendere il mese successivo.

Gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui vengono spesi più di 49 euro.

Unieuro: le offerte sono gustose e ricche di contenuti

Le offerte di Unieuro sono indiscutibilmente ricche di contenuti ed in grado di offrire agli utenti un’enorme possibilità di risparmio, gli smartphone in promozione sono tantissimi, coinvolgono complessivamente le fasce medio-alte del mercato, raggiungendo i vari Oppo Find X2 Neo (in vendita a 419 euro), come Oppo Reno 4Z, Xiaomi Mi 10T Lite , Motorola G9 Power, LG Velvet, Wiko View 4, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e similari.

