Lo scorso 28 gennaio Tim ha lanciato una nuova promozione con tantissimi Giga. Stiamo parlando di Tim Wonder SIX, la promozione dedicata agli utenti che decidono di cambiare operatore. Un nuovo cambio dunque nelle offerte Operator Attack, le offerte che mirano a riportare indietro i clienti passati ad un altro operatore; contestualmente infatti non sono più disponibili le offerte Wonder One e Wonder Two, sostituite proprio da Wonder SIX.

L’offerta è attivabile online dalla pagina dedicata, effettuando la portabilità, da tutti i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce ma anche da chi possiede un numero Tiscali, Spusu, Rabona Mobile e Digi Mobile. Scopriamo ora i dettagli della nuova promozione lanciata da Tim.

Tim Wonder SIX: chiamate, SMS e 70 Giga

La promozione Tim Wonder SIX comprende in un unico pacchetto minuti per le chiamate illimitate, sia verso i fissi che verso i numeri mobili, e SMS illimitati verso tutti gli operatori. Per quanto riguarda la navigazione invece l’offerta prevede ben 70 Gigabyte di traffico in 4G; la velocità massima di download di 150 Mbps, mentre l’upload può raggiungere i 75 Mbps.

Il costo della promozione è di 9,99 euro al mese a cui si devono aggiungere 25 euro per il costo della scheda SIM. Di questi 25 euro però 20 verranno restituiti sotto forma di credito. Il pagamento della SIM può essere effettuato sia tramite carta di credito che in contanti al momento della consegna. In caso si fosse in possesso di una linea fissa Tim sarà inoltre possibile attivare la promozione UNICA, che garantisce Giga illimitati per il numero di telefono abbinato.