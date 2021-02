Sta per iniziare un periodo ricco di eventi sportivi in casa Sky. Sugli schermi della tv satellitare a breve ritorneranno le grandi partite della Champions League e dell’Europa League. Sempre in questi giorni, inoltre, gli appassionati di tennis possono gustarsi tutte le partite dell’Australian Open. Anche per questo mese conclusivo dell’inverno, tutti gli eventi di Sky saranno disponibili anche in streaming attraverso il servizio NOW TV.

Sky, anche a Febbraio il calcio e lo sport in streaming

Sono molte le persone che nel corso di queste ultime settimane hanno familiarizzato con il servizio NOW TV. La piattaforma oramai rappresenta una vera e propria alternativa legale alla tecnologia IPTV ed ai suoi derivati.

Gli utenti che optano per un piano di visione con NOW TV possono accedere ad alcuni vantaggi. La piattaforma streaming di Sky, ad esempio, è leader per quanto concerne l’accessibilità. Il servizio è infatti disponibile su smartphone, tablet, ma anche su smart tv, pc, console per videogiochi.

Importante è poi il fattore relativo ai costi. Un ticket per NOW TV, nella forma che comprende i contenuti di Calcio e Sport, prevede un costo di 29,99 euro ogni trenta giorni. Vi è quindi un notevole risparmio rispetto al pagamento del classico abbonamento per il satellitare.

La piattaforma streaming di Sky, ad ogni modo, non si concentra soltanto su Sport e Calcio. Gli utenti potranno infatti scegliere altri ticket, tra cui Cinema, Intrattenimento e Serie TV. Il costo di uno di questi pacchetti è di 9,99 euro ogni trenta giorni. La visione congiunta dei tre ticket comporta una spesa di 19,99 euro.