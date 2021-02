Grazie a uno spoiler dell’ultimo minuto si è scoperto che la Royal Enfield ha da poco rivelato il restyling di un suo cavallo di battaglia lanciato nel 2016. Si tratta della sua Himalayan 2021 la moto touring che presto uscirà con alcune novità che non riguardano solo l’aspetto estetico. Eccole nei dettagli.

Ecco tutte le novità della nuova Royal Enfield Himalayan 2021

Prima di tutto ecco ciò che è rimasto invariato rispetto al modello precedente nella Royal Enfield Himalayan 2021. Il motore è sempre quello a quattro tempi monocilindrico e raffreddato ad aria, 24,3 CV a 6.500 giri, 411 cc e 32 Nm. Il cambio rimane a 5 marce.

Esteticamente non cambia molto. Royal Enfield ha aggiunto tre nuove colorazioni che richiamano il mondo delle adventurebike. Oltre ad aver mantenuto sul listino le Gravel Grey, Lake Blue e Rock Red sono state aggiunte le Pine Green, Mirage Silver e Granite Black. Quest’ultima unisce alcune parti lucide ad altre opache regalando un effetto alla moto davvero particolare.

Diverse cose sono completamente cambiate nella nuova Royal Enfield Himalayan 2021. Una delle prime e davvero necessaria è l’omologazione Euro 5 così da poter circolare ovunque senza problemi.

La Royal Enfield Himalayan 2021 nasce per regalare all’avventuriero lunghi viaggi nel pieno confort sia di guida che di seduta oltre allo spazio necessario per i bagagli. E a tal proposito il portapacchi ha un nuovo sistema per fissare il bagaglio in modo sicuro. Inoltre è stato installato più in basso rispetto al modello precedente per montare in sella più facilmente.

Una buona notizia anche per chi è più alto. Infatti sulla Royal Enfield Himalayan 2021 la protezione del serbatoio è ora più ergonomica. Inoltre può anche essere utilizzata come portapacchi anteriore.

La sella è più confortevole grazie alla nuova imbottitura e il cupolino riesce a riparare meglio dall’aria.

Un regalo tecnologico che molti apprezzeranno

Essendo una moto touring, la Royal Enfield Himalayan 2021 non poteva non offrire un sistema di navigazione trurn-by-turn realizzato interamente sulla piattaforma Google Maps. Royal Enfield Tripper può essere collegato all’applicazione ufficiale sullo smartphone. In questo modo fornisce indicazioni e informazioni in tempo reale sul nuovo display incluso all’interno della strumentazione frontale.

Davvero niente male la nuova Royal Enfield Himalayan 2021 che a listino parte da 4.990 euro. Invece per chi non ama i viaggi lunghi e cerca qualcosa di pratico per muoversi in mezzo al traffico, potrebbe essere interessante il nuovo scooter elettrico di Seat.