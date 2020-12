La nota casa automobilistica Seat ha appena annunciato che è partita la produzione della suo primo scooter completamente elettrico. Si chiamerà MÒ eScooter 125 che, alimentato elettricamente, migliorerà la mobilità urbana regalando allo stesso tempo prestazioni da vero 125.

Seat MÒ è il marchio che la nota casa automobilistica ha realizzato per la produzione di monopattini elettrici già presenti sul mercato riscontrando un buon successo.

Ora però inizia una nuova avventura in Seat, la produzione del nuovo MÒ eScooter 125, pensato per chi deve spostarsi nel traffico urbano con l’agilità e la comodità di una due ruote senza però sacrificarne le prestazioni.

Caratteristiche da vero 125 per il nuovo MÒ eScooter

Questo Scooter, progettato e realizzato in collaborazione con Silence, sarà in grado di offrire prestazioni molto simili a quelle di un normale scooter 125. Sarà infatti equipaggiato con un motore elettrico a 7 kW con 9kW di picco. Una potenza da urlo che permette al nuovo Seat MÒ eScooter un’accelerazione da 0 a 50 Km/h in soli 3,9 secondi. La velocità massima è di 95 Km/h. Un’ottimo risultato per uno scooter completamente elettrico destinato principalmente al percorso urbano.

L’autonomia di percorrenza è buona per uno scooter elettrico anche se qualcuno si sarebbe aspettato qualcosina in più. Seat dichiara che il nuovo MÒ eScooter 125 è in grado di percorrere 137 km. Naturalmente questa indicazione non tiene conto di accelerate estreme per sfuggire nel traffico. Seat ha pensato a tre differenti modalità di guida per accontentare un po’ tutti.

Un’altro aspetto molto interessante è la modalità di ricarica. L’accumulatore può essere comodamente rimosso in modo da ricaricarlo in ufficio, a casa, insomma dove si vuole. Un’aspetto non indifferente che alzerà davvero il livello di interesse verso questo nuovo scooter a marchio Seat MÒ.

Per chi già sta pensando di acquistarlo non dovrà attendere molto. Seat assicura che il nuovo MÒ eScooter 125 sarà disponibile all’acquisto dai primi mesi del 2021 in tre differenti colorazioni opache: rosso fuoco, grigio alluminio e bianco ossigeno. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 6500 euro.