Mastercard consentirà di inviare e ricevere pagamenti in criptovaluta entro la fine dell’anno dopo aver aperto la sua rete per supportare le transazioni blockchain.

L’annuncio segna un passo significativo verso l’accettazione mainstream delle criptovalute, che Mastercard ha descritto come “una parte importante del mondo dei pagamenti”. “Ci stiamo preparando in questo momento per il futuro delle criptovalute e dei pagamenti, annunciando che quest’anno Mastercard inizierà a supportare determinate criptovalute direttamente sulla nostra rete”.

“Questo è un grande cambiamento che richiederà molto lavoro. Valuteremo attentamente quali risorse supportiamo in base ai nostri principi per le valute digitali, che si concentrano sulla protezione dei consumatori e sulla conformità”.

Mastercard deve ancora annunciare quali criptovalute saranno supportate o quando avverrà il cambiamento, anche se favorirà “asset crittografici che offrono affidabilità e sicurezza“. Bitcoin è l’unica criptovaluta a ricevere una menzione specifica nel post di Mr Dhamodharan, tuttavia solo in minima parte.

In aumento il successo delle criptovalute, anche MasterCard si associa all’iniziativa

L’aumento vertiginoso del Bitcoin negli ultimi mesi ha visto la sua capitalizzazione di mercato superare sia Mastercard che Visa, e ora vale più di entrambi i giganti dei pagamenti messi insieme. Tuttavia, questa estrema volatilità rende il bitcoin in gran parte poco pratico come valuta quotidiana al momento. Gli investitori lo vedono sempre più come una forma di “oro digitale” che è più adatto come riserva di valore piuttosto che come mezzo di scambio.

Ciò potrebbe vedere Mastercard concentrarsi sulle cosiddette stablecoin, che sono ancorate al valore delle valute tradizionali o delle materie prime negoziate in borsa. “Per raggiungere la nostra rete, le risorse crittografiche dovranno offrire la stabilità di cui le persone hanno bisogno, non per gli investimenti“.

Mastercard ha precedentemente collaborato con Wirex e BitPay per consentire alle persone di utilizzare le proprie criptovalute per le transazioni. Sebbene questa sarà la prima volta che si muoveranno effettivamente attraverso la piattaforma dell’azienda, piuttosto che tramite una società di terze parti.

“Mastercard è leader nel suo settore. Prendere questa decisione mostra la tendenza a lungo termine per l’adozione di criptovalute”, afferma Simon Peters. “Il Bitcoin e i suoi pari, molto semplicemente, faranno parte dell’universo finanziario mainstream il più presto possibile.”