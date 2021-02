Gli sconti lanciati da MediaWorld nel volantino inerente al periodo di San Valentino, sono assolutamente grandiosi e possono far sognare i tantissimi consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero poter risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato.

Alla base della campagna promozionale troviamo infatti la possibilità di accedere ai prezzi elencati, solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, è importante ricordare che gli acquisti non possono essere completati in negozio. Inoltre, coloro che non vorranno approfittare della spedizione presso il punto vendita (sempre gratuita), dovranno pagare fino a 10 euro per richiederla al proprio domicilio. Il Tasso Zero è elemento comune in tutte le campagne di MediaWorld, è presente anche in questo caso e sarà accessibile al superamento dei 199 euro di spesa.

MediaWorld: queste sono le offerte da non perdere

Le offerte del volantino MediaWorld cercano in tutti i modi di accontentare gli utenti, siano essi pronti a mettere mano al portafoglio per accedere alla fascia alta, come nel caso dell’acquisto di un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da oltre 1329 euro o un Apple iPhone 12 Mini da 839 euro, per finire poi verso fasce di prezzo maggiormente alla portata della maggior parte di noi.

Rientrando entro i 600 euro si possono scovare tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Apple iPhone SE 2020, Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 10T, OnePlus Nord, Apple iPhone XR o anche i più economici Xiaomi Redmi Note 9 Pro e similari.

Il volantino MediaWorld è raccolto completamente a questo indirizzo.