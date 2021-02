Unieuro rilancia una delle campagne promozionali più apprezzate e richieste dalla popolazione italiana, ovvero la possibilità di ricevere buoni sconto completamente gratis, senza avere limitazioni particolari sugli acquisti effettuati.

Il volantino che andremo a raccontarvi è da considerarsi valido in ogni singolo punto vendita dislocato sull’intero territorio nazionale, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che opteranno per l’acquisto dal divano di casa propria, ad ogni modo, potranno comunque godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui spenderanno più di 49 euro per l’ordine complessivo (anche inteso come somma di prodotti).

Unieuro: ecco le offerte del periodo

Il meccanismo della campagna non potrebbe essere più chiaro, ogni 100 euro di spesa, indipendentemente da ciò che acquisterete, avrete diritto a ricevere un buono sconto del valore di 20 euro, da spendere nel mese successivo per un ulteriore acquisto.

I prezzi sono di base decisamente inferiori alle aspettative ed alla concorrenza generale, poiché parliamo a tutti gli effetti di smartphone in vendita a cifre molto allettanti. Tra i migliori annoveriamo Samsung Galaxy A42 5G a 249 euro, Galaxy A41 a 189 euro, Galaxy A21s a 159 euro, Oppo Find X2 Neo a 419 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo A15 a 139 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 169 euro, Motorola Moto G9 Power a 199 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Realme 7 e 7 Pro a 179/299 euro, per finire con LG Velvet a 399 euro o Wiko View 4 a 129 euro.

Questo è solamente un piccolo assaggio di ciò che a tutti gli effetti vi attende direttamente da Unieuro, potete approfondire la conoscenza con la campagna aprendo subito le pagine che trovate qui sotto.