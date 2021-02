Mastercard è diventata l’ultima società di pagamenti a dare la conferma del futuro supporto alle criptovalute. L’azienda di servizi finanziari ha iniziato i preparativi per supportare criptovalute selezionate entro la fine dell’anno, ha dichiarato in un post sul blog Raj Dhamodharan, asset digitale e blockchain di Mastercard.

Ovviamente, se vuoi far parte dell’establishment, devi rispettare le regole. Dopo aver visto un’impennata nelle transazioni crittografiche, Mastercard si sta attrezzando per integrare valute selezionate che soddisfano i suoi criteri di sicurezza, affidabilità e conformità. Allo stesso tempo, la mossa consentirà a molti più rivenditori di accettare la crittografia come forma di pagamento.

Mastercard, nessun dettaglio sulle criptovalute supportate

Il parametro principale in base al quale verrà giudicato uno stablecoin è la protezione dei consumatori, inclusa la privacy e il controllo rigoroso delle informazioni dei consumatori. Inoltre, le criptovalute dovranno implementare rigide misure di conformità, tra cui “Conosci il tuo cliente”, che in poche parole è il processo di verifica del cliente utilizzato dal settore dei servizi finanziari.

La decisione di Mastercard di abbracciare pienamente le criptovalute segue le orme della società di pagamenti PayPal, che ha iniziato a consentire agli utenti statunitensi di acquistare, vendere e detenere valute virtuali a novembre.

Tesla ha anche recentemente acquistato $ 1,5 miliardi in Bitcoin e ha detto che presto avrebbe iniziato ad accettarlo come pagamento. Da parte sua, Mastercard si è dilettata nella crittografia, ma non ha mai permesso alle valute di muoversi attraverso la sua rete, affidandosi invece ai suoi partner per convertire le risorse digitali in valute tradizionali per la spesa. Detiene inoltre 89 brevetti blockchain a livello globale, con altre 285 domande in sospeso.