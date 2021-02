In questo periodo, per i nuovi clienti Kena Mobile sono ancora disponibili le offerte della gamma Sim & Go, attivabili fino a nuova comunicazione grazie al blister presente in alcuni supermercati e contenente una SIM ricaricabile Kena.

Per sottoscrivere una di queste offerte, è necessario acquistare un blister dal costo di 10 euro contenente una SIM prepagata, denominata appunto Sim & Go e attivabile successivamente tramite diversi canali. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Kena Mobile continua a proporre la Sim&Go in alcuni supermercati

Online e nei punti vendita fisici Kena Mobile propone offerte a partire da 7,99 euro al mese per i nuovi numeri e da 9,99 euro al mese per i nuovi clienti con contestuale richiesta di portabilità, mentre continuano nei supermercati aderenti le offerte Sim & Go da 5,99 euro al mese. Nello specifico, una volta acquista, la SIM potrà essere attivata in un punto vendita Kena, contattando il servizio clienti 181 o direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore tramite video identificazione.

Per quanto riguarda i supermercati che aderiscono all’iniziativa, al momento nei documenti di trasparenza tariffaria viene indicato solo Esselunga, ma all’interno della pagina dedicata a Sim & Go presente sul sito ufficiale dell’operatore, vengono riportati anche i punti vendita Pam e Panorama.

Le offerte disponibili, denominate Kena 5,99 Sim & Go e Kena 13,99 Sim & Go, non prevedono alcun costo di attivazione e si rinnovano su credito residuo. Successivamente è possibile attivare il servizio di Ricarica Automatica con addebito su carta di credito o PayPal. Per scoprirle tutte nel dettaglio non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.