Dopo il licenziamento da parte di Disney e di LucasFilm, a causa delle controverse dichiarazioni sugli ebrei pubblicate dall’attrice sul suo profilo Instagram, in un post non più visibile al pubblico, Gina Carano non si dà per vinta e annuncia un nuovo progetto in vista. Infatti, dalle sue dichiarazioni, sembra che l’attrice non abbia preso molto bene lo sviluppo di questa vicenda, che l’ha portata al nulla dopo un ruolo di spicco nella serie The Mandalorian. Ha dichiarato: “The Daily Wire mi sta aiutando a realizzare uno dei miei sogni: sviluppare e produrre il mio film. Ho pianto e ho ricevuto risposta alle mie preghiere“. Inoltre: “Sto inviando un messaggio di speranza a tutte le persone che vivono nella paura della cancellazione dalla massa totalitaria. Ho solo iniziato a usare la mia voce che ora è più libera che mai, e spero ispiri altre persone a fare lo stesso. Non possono cancellarci se non glielo permettiamo“.

Un nuovo progetto per non essere “cancellata”

L’ex interprete di Cara Dune si dovrà occupare dello sviluppo e della produzione del nuovo film, oltre ovviamente a ricoprire il ruolo di protagonista nel film distribuito esclusivamente da The Daily Wire. Non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto in questione.

The Daily Wire non è nuovo a questo tipo di accoglienza, nell’offrire agli spettatori americani una sorta di alternativa ad attori e creativi che non intendono “piegarsi alla massa”. Rimane il fatto che le dichiarazioni di Gina Carano sono state decisamente inopportune, e non sono state nemmeno un caso isolato. L’Hashtag #fireginacarano ha spopolato su Instagram e su Twitter, portando con sé le tanto temute conseguenze del caso.