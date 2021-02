La Ferrero International, ossia la società capogruppo del Gruppo Ferrero, ha approvato recentemente il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso ufficialmente il 31 agosto 2020. Il Gruppo, di cui Giovanni Ferrero è Presidente Esecutivo e Lapo Civiletti il CEO, ha chiuso ufficialmente l’esercizio con un fatturato incredibile consolidato di 13,2 miliardi di euro. L’incremento rispetto all’anno scorso è del 7,8%, il quale aveva già registrato un fatturato consolidato di 11,4 miliardi di euro.

Nel corso del 2020, il Gruppo Ferrero, che è costituito da 105 società a livello mondiale molto importanti e 31 stabilimenti produttivi, ha visto un aumento delle vendite di prodotti finiti principalmente grazie alla crescita che c’è stata negli USA e in altri significativi mercati occidentali, ovvero Italia, Germania e Francia. Il Gruppo, ci tiene a precisare, che la crescita del fatturato è avvenuta tramite alcuni brand iconici, come Nutella, Kinder Bueno. I proventi provengono anche da prodotti freschi e nuovi al lancio, come Nutella Biscuits sul mercato italiano.

Ferrero: risultati eccellenti a cui si vanno aggiungere altre vittorie

A questi eccezionali risultati del Gruppo, hanno contribuita anche la completa integrazione nel bilancio consolidato di Gruppo anche prodotti come Keebler, nel mercato americano, e l’acquisizione del business dei biscotti di Kellogg Company, verso la fine dell’anno fiscale 2018-2019. La crescita è stata decisamente organica quindi, andando ad escludere l’impatto delle aggregazioni di business si attesterebbe un +1,5% ai tassi di cambio correnti.

In oltre 170 Paesi i prodotti del Gruppo Ferrero sono presenti in via diretta o tramite distributori organizzati. L’organico medio del Gruppo nel 2019/20 è stato di 34.121 unità, in aumento rispetto ai 33.003 dipendenti nel 2018/2019. Al 31 agosto 2020, l’organico puntuale ammontava a 37.122 dipendenti, in aumento rispetto ai 36.372 al 31 agosto 2019.