Dopo una serie di fasi altalenanti, sembra che il Bitcoin oggi abbia raggiunto una certa stabilità. Questo risultato arriva dal crescente numero di investitori che stanno mostrando interesse nei confronti della criptovaluta per eccellenza. Non da ultimo Elon Musk che con Tesla ha investito ben 1,5 milioni di dollari facendo schizzare il valore al suo massimo storico. Insomma si prospetta un futuro radioso per questa moneta digitale che potrebbe raggiungere come valore quota 100 mila dollari.

100 mila dollari: ecco le previsioni di un futuro tutto in crescita per il Bitcoin

Incredibile, ma vero, qualche giorno fa il Bitcoin aveva raggiunto un valore pari a 35.000 dollari. Questa criptovaluta sta raggiungendo nuovi record mai visti prima. E sta facendo impazzire gli investitori tanto che esperti del settore prevedono che possa a breve raggiungere un valore molto vicino ai 100 mila dollari.

Sono molte le fonti accreditate che vedono nella notizia che ha anticipato la scelta di Tesla il motivo per cui il Bitcoin ha avuto un “effetto altissimo” dal punto di vista del mercato. Tuttavia, Cristian Miccoli, co-Founder di Conio Inc., in un’intervista della CNBC ha precisato che questa criptovaluta era già in risalita prima dei “tweet” di Elon Musk.

Altrimenti non si spiegherebbe la scelta di quest’ultimo nell’investire una cifra così importante. Allo stesso tempo però ha dato la possibilità alla moneta digitale e al mondo che ci gira intorno di acquistare ancora più popolarità e fiducia negli investitori.

Altro aspetto importante che Miccoli ha portato all’attenzione è che il Bitcoin, così come le altre criptovalute, non sono mai coinvolte nelle crisi economiche. Di conseguenza il destino del Bitcoin sarà ancora in crescita.

Questa previsione è stata confermata anche dall’analista di Social Capital, Chamat Palihapitya. Il Bitcoin “probabilmente salirà fino a 100 mila dollari, poi 150 mila dollari, poi 200 mila“. Restano comunque incerti i tempi che potrebbero corrispondere a 5 o forse 10 anni. Comunque gli esperti sono quasi convinti che arriverà a quelle cifre.

Insomma il Bitcoin potrebbe essere una buona forma di investimento. Ad ogni modo prima di cimentarsi in questo mondo potrebbe essere utile consultare una guida completa sulle criptovalute.