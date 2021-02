Asteroidi: pensavate davvero che sarebbe arrivata la quiete? ecco la nuova minaccia

All’inizio di questo nuovo anno, tutto sembrava procedere nel verso giusto, o almeno dal punto di vista degli scontri tra asteroidi e pianeti. Purtroppo però, senza nemmeno avere il tempo per adagiarsi, sono tornano delle cattive e sconvolgenti notizie sull’argomento. Un nuovo ASTEROIDE potenzialmente pericoloso con una grandezza di oltre un chilometro toccherà la Terra nel mese di marzo.

Asteroidi: l’arrivo di 2001 F032 ci sconvolgerà?

Iniziamo dicendovi che il suo nome è 2001 F032. È vero, così non ci dice nulla, ma questo corpo celeste risale addirittura al 23 marzo 2001. Inoltre orbita attorno al sole ogni 810 giorni (poco più di 2 anni), trascinandosi un diametro compreso tra 0,767 e 1,714 chilometri. Proprio per tale ragione risulta essere più grande del 97% di tutti gli asteroidi. Ciò ovviamente non può non allarmare la NASA, la quale ha in un secondo momento espresso che il corpo celeste passerà a 2.016.351 km dal nostro pianeta, senza neppure toccarla. La cosa intrigante è che questo evento si potrà ammirare in maniera più dettagliata, e non si verificherà almeno per i prossimi 150 anni.

“Gli asteroidi potenzialmente pericolosi (PHA) sono attualmente definiti in base a parametri che misurano il potenziale dell’asteroide di compiere minacciosi avvicinamenti alla Terra. In particolare, tutti gli asteroidi con una distanza di intersezione orbitale (MOID) minima di 0,05 au o inferiore sono considerati PHA. Di tanto in tanto, i percorsi orbitali degli asteroidi sono influenzati dalla forza gravitazionale dei pianeti, che ne causa l’alterazione. Gli scienziati ritengono che asteroidi vaganti o frammenti di precedenti collisioni si siano schiantati sulla Terra in passato, giocando un ruolo importante nell’evoluzione del nostro pianeta” ha infine specificato la Nasa.