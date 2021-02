App Android: girate alla larga da questa lunga lista di applicazioni

Quale miglior mezzo per diffondere virus e malware, se non le app Android? Queste ad oggi riscontrano un gran numero di utenti divenendo appunto l’amo perfetto per far abboccare la preda più ingenua ed inesperta. Tra le più pericolose scoviamo applicazioni utilizzate per migliorare i post da pubblicare sui più famosi Social Network come Instagram, Facebook, Twitter, e non solo. Cosa otterranno gli hacker? Ovviamente i dati personali di moltissimi utenti che gli permetteranno di guadagnare illegalmente.

APP Android: il Play Store nasconde delle app pericolose

Ecco la lista delle app Android più pericolose presenti nel Play Store:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera;

Beauty Cam;

Beauty Camera – Selfie Camera;

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor;

Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo;

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor;

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor;

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter;

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap;

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor;

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor;

B612 – Beauty & Filter Camera;

La lista delle app Android prosegue con: