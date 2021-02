Il mercato della telefonia, in questo momento è tempestato da offerte telefoniche low cost. A questo proposito, lo scorso anno la rete 4G LTE ha raggiunto un picco di connessioni simultane talmente alto da non essere mai stato visto prima. Al momento attuale la rete 4G è ancora la principale rete standard utilizzata teleconnessioni immobili, poiché la nuovissima rete 5G è ancora in diffusione. Ora, sappiamo benissimo quanto internet sia fondamentale al giorno d’oggi. Tendiamo a utilizzarlo praticamente per qualsiasi cosa, dal tenersi in contatto con gli amici, ordinare cibo da asporto, addirittura transazioni, pagamenti, abbonamenti. Facciamo qualsiasi cosa sia possibile fare attraverso uno smartphone o un computer. Proprio per questa ragione è fondamentale l’importanza della sicurezza dei nostri dati personali. Per questo motivo, è importante sapere se la rete 4G sia sufficientemente sicura.

Falla nella rete 4G, Ecco in che cosa consiste il problema

Secondo il report chiamato Alter Attack, esisterebbe una falla all’interno del sistema 4G, A livello mondiale. Sembrerebbe addirittura, che la diffusione di questa falla sia dilagata in ben tre protocolli alla base della rete. I tre protocolli si occupano principalmente di: connessione, disconnessione e scambio di informazioni sulla rete.

A causa di questo bug, i cybercriminali possono abilmente sfruttare questa falla. Si approprierebbero di dati i quali non gli spettano affatto e che andrebbero invece protetti. In questo momento, sembrerebbe proprio che non esista una soluzione che possa risolvere realmente il problema punta attacchi come di DDoS, MTM, sniffing di rete, sono un rischio concreto. L’unica soluzione in questo momento sembra proprio quella di affidarsi alla nuova rete 5G. Esatto, proprio quella di cui tanti in questo periodo hanno inutilmente paura.