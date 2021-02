Ogni abbonamento IPTV o pirata in generale Può essere portatore di grandi problemi sia per le aziende che si occupano di TV a pagamento che per gli utenti che li sottoscrivono. Da diverso tempo infatti l’azione della Guardia di Finanza sarebbe stata incrementata da tante indagini che avrebbero l’obiettivo di scoprire tutte le piattaforme illegali attive. Le fiamme gialle sono arrivata a scoprire infatti tantissime piattaforme, alle quali univano tantissimi utenti sotto lo stesso abbonamento. Ora questi rischiano seri problemi con la legge che col corso del tempo è diventata intransigente.

Per evitare qualsiasi tracciamento e per non incorrere in problemi seri, il consiglio di alcuni utenti è quello di utilizzare una VPN. Surfshark ad esempio permette soluzioni molto interessanti e soprattutto con un costo molto economico.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

IPTV: tutti gli utenti che vengono beccati rischiano davvero tantissimo, arriva infatti multe elevatissime

Un’altra piattaforma pirata è stata scoperta qualche settimana fa dalla Guardia di Finanza che attraverso alcune indagini è arrivata finalmente a chiudere il sito. Si trattava di Webnet, piattaforma utilizzata da oltre 50.000 utenti che ora sono nei guai. Le Forze dell’Ordine stanno infatti provvedendo ad identificare mediante gli indirizzi IP tutti coloro che sono titolari di un abbonamento IPTV. Le multe vanno da 2.000 a 25.000 euro.

Dietro Webnet si nascondeva “un’articolata organizzazione, operante in diverse regioni del territorio nazionale, dedita alla vendita e distribuzione di dispositivi di decodificazione idonei a permettere l’accesso al servizio criptato IPTV per fruire di contenuti televisivi, senza il pagamento del canone dovuto”.