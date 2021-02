Una ricerca durata venti anni, ha portato gli scienziati della Purdue University a pubblicare un articolo riguardo le capacità intellettive dei maiali. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse per la loro incredibile passione per i videogiochi.

La passione dei maiali per il Pong, come hanno imparato a giocare

L’equipe scientifica diretta dalla Dottoressa Candace Croney ha condotto dei test intellettivi e di comprensione concettuale su quattro maiali (Omelette, Hamlet, Ebony, Ivory). Da questi studi si evince l’incredibile propensione degli animali alle attività ricreative. In questo caso specifico, la propensione all’interazione con un joystick e un monitor per giocare a Pong.

Mentre giocano a Pong, i maiali hanno dimostrato di saper colpire la pallina con una frequenza statistica ben superiore alla casualità. Hanno ben chiaro ciò che devono fare e hanno una certa comprensione concettuale di ciò che fanno. Questo ha dichiarato la Dottoressa Croney.

La cosa sorprendente è che i maiali hanno continuato a giocare a Pong anche dopo la rottura accidentale del distributore di ricompense. L’oggetto usato per spronarli a compiere determinate azioni. Gli animali hanno quindi continuato a giocare ai vari livelli del videogioco arcade, unicamente per divertirsi. Kate Daniels di Willow Farm ci tiene a precisare la sua opinione.

Non credo che questi risultati siano una sorpresa per chiunque lavori con i maiali. Le nostre ricerche ovviamente non dimostrano che sono in grado di giocare a Minecraft, ma non è una sorpresa il fatto che possano interagire con un certo grado di intelligenza con gli oggetti che li circondano per ottenere una ricompensa”.