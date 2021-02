Avrai sicuramente sentito parlare di Stadia, il servizio di giochi in streaming lanciato di recente da Google, che permette di eseguire una serie di titoli da un qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, TV, computer o quel che sia di compatibile) pressoché ovunque, purché in presenza di una connessione Internet.

Il catalogo di Google Stadia vanta già diversi titoli molto popolari e qualche esclusiva. Tra questi, Crayta, “una piattaforma di creazione di giochi in cui tu e i tuoi amici potete creare insieme giochi in cloud, indipendentemente dalla vostra esperienza”. Dagli sparatutto a squadre alle corse a ostacoli, dai simulatori di agricoltura ai giochi di cucina, su Crayta ognuno crea il gioco più adatto a sé.

Crayta diventa Free-to-Play su Google Stadia

Crayta è stato uno dei giochi più interessanti di Google Stadia proprio perché si basa sull’ideologia della comunità di modding di Minecraft con un potenziale ancora più ampio per creare un parco giochi di quasi tutti i tipi. È un gioco che fa molto affidamento sui contributi dei giocatori e, proprio per questo motivo, Google ha pensato di renderlo gratuito per tutti, indipendentemente dal fatto che sia in possesso o meno di un abbonamento a Stadia Pro.

Crayta: Starter Edition dunque, diventa Free-to-Play per tutti, ma ci sono comunque dei contenuti aggiuntivi a pagamento. Crayta è stato il primo titolo Stadia a supportare State Share, e ora sta ottenendo anche il supporto per Crowd Play. Ciò significa che gli streamer potranno aprire le loro sessioni di gioco ai loro spettatori e così interagire con i fan.