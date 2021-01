Il colosso Google per il mese di febbraio 2021 si sta preparando ad aggiungere alla propria piattaforma di cloud gaming, Stadia Pro, tre nuovi giochi. Quest’ultimi saranno inclusi con l’abbonamento Pro, disponibile al prezzo di 9.99 euro al mese.

Vi ricordo che Stadia è come se fosse una sorta di computer potentissimo a cui puoi accedere con una password dal televisore, computer o smartphone: a prescindere dalle loro caratteristiche. Scopriamo ora i giochi di febbraio 2021.

Stadia Pro: ecco i giochi inclusi nel pacchetto a febbraio 2021

A partire dal primo giorno del prossimo mese, gli abbonati al servizio premium di Google Stadia potranno aggiungere alla propria raccolta tre nuovi giochi, ossia Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, Lara Croft and the Guardian of Light ed Enter the Gungeon. Una volta riscattati, i tre titoli potranno essere giocati per sempre finché si è abbonati a Stadia Pro.

Vi ricordo inoltre che il 31 gennaio rappresenterà l’ultimo giorno utile per riscattare The Gardens Between, Hello Neighbor: Hide & Seek, Hitman 2, Sniper Elite 4, Into the Breach e Panzer Dragoon Remake. Se li avete già riscattati, non dovete fare nient’altro. Potrete continuare a giocarci fintantoché avrete una sottoscrizione a Stadia Pro attiva, anche se verranno rimossi dalla selezione.

Nel mese di gennaio 2021 Google ha presentato anche dei saldi sulla piattaforma, un esempio è Red Dead Redemption 2 a 40.19 euro invece di 59.99 euro, Enter the Gungeon proposto a 11.99 euro invece di 14.99 euro. E ancora, West of Loading a 7.69 euro invece di 10.99 euro, Reigns a 2.39 invece di 2.99 euro e Valkyria Chronicles 4 Complete Edition a 34.99 euro invece di 49.99 euro.