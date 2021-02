Il videogioco Crash 4 è stato lanciato ufficialmente sulle precedenti console come PS4 soltanto pochi mesi fa ma, stando a quanto è emerso, vedremo presto delle importanti novità. Activision e Toys for Bob hanno infatti confermato attraverso un comunicato sul profilo ufficiale di Twitter l’arrivo di questo gioco anche sulle console di ultima generazione. Tra queste, sono comprese PC, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Crash 4 sta per sbarcare ufficialmente sulle nuove console di ultima generazione

Tutti gli appassionati e i fan di questa serie di videogiochi saranno senz’altro entusiasmati da questa importante novità. Come già accennato, infatti, Crash 4 sbarcherà ufficialmente anche sulle nuove console di ultima generazione e l’azienda lo ha annunciato in occasione dei 25 anni del franchise. Tra queste, non mancheranno ovviamente la nuova PlayStation 5 e la nuova Xbox Series X, ma non è stata esclusa nemmeno la Nintendo Switch.

L’approdo ufficiale anche su queste piattaforme porterà indubbiamente delle migliorie grafiche non di poco conto, anche per tutti quegli utenti che avevano già acquistato il titolo sulla precedente PS4. L’azienda ha infatti confermato che per essi sarà possibile effettuare un upgrade gratuito che permetterà di avere una risoluzione nativa pari a 4K e a 60 fps. Il titolo verrà rilasciato per le nuove console di ultima generazione durante il prossimo mese e più precisamente il prossimo 12 marzo 2021. Nonostante questo, la versione per PC dovrebbe arrivare più in là, ma per il momento non è stata comunicata nessuna data ufficiale. Tutti gli utenti con una Nintendo Switch, potranno poi recuperare tutti e quattro i capitoli di questa saga.