Le offerte di WindTre sono molto vantaggiose anche nel mese di Febbraio. Il provider arancione guarda con particolare interesse al pubblico dei più giovani. Per questa fascia di pubblico – particolarmente strategica negli asset dell’operatore – è ora prevista una rinnovata versione della tariffa WindTre Student. A differenza del recente passato, gli abbonati hanno a loro disposizione un pacchetto molto ampio di consumi, a costi ancora più bassi.

WindTre, le offerte speciali di Febbraio per il pubblico più giovane

Gli abbonati più giovani di WindTre potranno quindi beneficiare di 80 Giga per la connessione di rete sotto rete 4G. Sempre all’interno del ticket gli utenti troveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro al mese. A conti fatti, quindi, rispetto alla precedente versione della WindTre Student, è disponibile uno sconto di 2 euro al mese.

La tariffa di WindTre si rivolge in maniera particolare a tutti gli abbonati che hanno meno di 20 anni. L’attivazione della ricaricabile è davvero semplice. Gli interessati possono scegliere questa tariffa direttamente dalle pagine web del sito ufficiale di WindTre. Al tempo stesso, però, gli abbonati che optano per tale iniziativa dovranno anche sottoscrivere il sistema Easy Pay per pagamenti automatici con carta di credito o conto corrente.

Sempre gli utenti più giovani potranno però optare per la promozione WindTre Young. In questo caso, il costo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 11,99 euro. I clienti avranno sempre minuti ed 80 Giga internet. La ricaricabile in questione è disponibile per tutti gli under 30.