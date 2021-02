Dal lancio di UMIDIGI A9 Pro, la richiesta del dispositivo è stata decisamente alta. Con la scheda tecnica che vanta una quadrupla camera con sensore Sony da 48MP, processore Helio P60 e una sensore di temperatura a infrarossi ad un prezzo di soli 150$. Le richieste dal mercato e dagli utenti tuttavia chiedevano configurazioni ancora più performanti, e la risposta si chiama UMIDIGI A9 Max.

Questi sono i primi render in rete di UMIDIGI A9 Max. Prima di tutto, l’azienda precisa che A9 Max arriverà con una memoria RAM ultraveloce di 8GB, cosa molto rara negli smartphone sotto i 200$.

Inoltre i render mostrano che UMIDIGI ha apportato alcuni cambiamenti anche nel design di A9 Max, principalmente nel restro del dispositivo.

Resta invariato il design della fotocamera a matrice, come nella versione Pro, tuttavia il retro fa sfoggio di un effetto spazzolato che lo rende più accattivante. Inoltre UMIDIGI A9 Max adotterà un nuovo colore blue molto simile a quanto visto nel nuovo Xiaomi Mi 11. Inoltre si parla di un miglioramento anche per il termoscanner a infrarossi.

Come A9 Pro, anche UMIDIGI A9 Max dovrebbe essere dotato di uno schermo 6.3 pollici FHD+, con una curvatura 2.5D laterale e una scocca in metallo. Lo smartphone, oltre al gia citato sensore Sony da 48MP sarà dotato di un modulo sempre Sony da 24MP per la camera frontale. Si parla del lancio nel mese di Marzo, non è ancora specificato quando, ad un prezzo inferiore ai 200$, e con Android 11 stock.

In ultimo, l’azienda per celebrare il nuovo anno cinese, ha lanciato un giveaway che regalerà UMIDIGI A9 a 10 fortunati vincitori.

E possibile saperne di più ed iscriversi a questo nel sito ufficiale dell’azienda.