TIM: per San Valentino il gestore venderà due smartphone Xiaomi e Oppo a basso prezzo

San Valentino, la Festa degli Innamorati, scioglie il cuore di tutti. A cadere nel dolce vortice infatti vi sono anche gli operatori telefonici come TIM, la quale ha scelto di lanciare una promo per l’evento. Trattasi di una tariffa che offrirà sconti fino a 70 euro sull’acquisto in un’unica soluzione di due smartphone Xiaomi e Oppo. La promozione cash “San Valentino” è giunta il 9 febbraio e si concluderà il 15 Febbraio 2021. Ma scopriamo tutti i dettagli in merito alla tariffa.

TIM: dettagli sulla promozione cash “San Valentino”

Entrando nel dettaglio, gli smartphone protagonisti della tariffa TIM sono Xiaomi Redmi Note 9T 5G e Oppo A53s.

Dunque, Xiaomi Redmi Note 9T 5G con la promo TIM arriverà a costare 229,90 euro in un’unica soluzione anziché 299,90 euro (sconto di 70 euro). Questo è dotato di un DotDisplay FHD+ da 6,53” con un processore MediaTek Dimensity 800U octa-core con tecnologia di elaborazione a 7nm. Possiede una memora RAM di 4GB e in questo caso, un memoria di archiviazione di 128GB. La batteria ha una capacità di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W. Redmi Note 9T 5G è caratterizzato da una connettività bluetooth 5.1 e dalla tecnologia di rete 5G NSA su entrambe le schede SIM.

L’altro dispositivo che si offrirà per la promo di TIM è Oppo A53s. Esso ammonterà a 149,90 euro in un’unica soluzione anziché 199,90 euro (sconto di 50 euro). Questo invece possiede un display 90Hz di 6,5 pollici da 1600×720 pixel, con processore Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, su sistema operativo Android 10 (con personalizzazione ColorOS). La batteria ha un modulo da 5000 mAh. A53s possiede una connettività 4G LTE e Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0.