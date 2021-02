Samsung ha introdotto l’ultima versione del suo OS Android personalizzato con la serie Galaxy S21 il mese scorso. A differenza di One UI 3.0, One UI 3.1 non offre molte nuove funzionalità. Tuttavia, aggiunge alcune funzioni utili e alcuni altri miglioramenti. Come riportato da SamMobile, Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento One UI 3.1 al Galaxy S20 FE.

L’aggiornamento arriva come versione G781BXXU2CUB5 ed è attualmente distribuito agli utenti in Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. È probabile che l’aggiornamento si espanderà ad altre regioni entro le prossime settimane.

L’aggiornamento One UI 3.1 è ora disponibile per il Galaxy S20 FE

Mentre i tablet della serie Galaxy Tab S7 di punta di Samsung sono già stati aggiornati a One UI 3.1, il Galaxy S20 FE è il primo smartphone dell’azienda a ricevere l’aggiornamento. One UI 3.1 apporta piccole modifiche all’interfaccia utente e la possibilità di aggiungere effetti di videochiamata personalizzati in app come Duo e WhatsApp. É presente anche l’integrazione del feed di Google Discover. Ora puoi anche rimuovere facilmente i dati sulla posizione GPS dalle foto prima di condividerle.

Una volta che l’aggiornamento sarà disponibile nella tua regione, riceverai una notifica sul tuo Galaxy S20 FE. Puoi anche cercare l’aggiornamento manualmente andando su Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa. Poiché il Galaxy S20 FE è tra i migliori smartphone Samsung e sta vendendo abbastanza bene nella maggior parte dei mercati, non sorprende che la società abbia deciso di aggiornarlo all’ultima versione.

L’aggiornamento in questione deve ancora arrivare per dispositiv come Galaxy Note 20 Ultra e S20 Ultra.