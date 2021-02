Durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre di Ubisoft, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha annunciato che alla società è stato chiesto se lo studio fosse preoccupato di rilasciare un gioco con titolo ‘quarantena‘. É giusto far notare che la pandemia globale é arrivata dopo la rivelazione del gioco.

“Su Rainbow Six: Quarantine, stiamo creando un prodotto che in realtà stiamo ancora valutando e vedremo cosa accadrà in futuro”, ha detto Guillemot in risposta. Ciò suggerisce che in futuro potremmo vedere il gioco con un nuovo nome, ma la scelta non é stata confermata del tutto.

Rainbow Six: Quarantine é stato svelato prima della pandemia globale

Durante la riunione, Ubisoft ha anche chiarito che Quarantine arriverà prima del 30 settembre 2021, il che accorcia la finestra precedente da aprile 2021 a marzo 2022. Diversi giochi, tra cui Quarantine, erano stati precedentemente ritardati nell’ottobre 2020 a causa dell’impatto di COVID-19 sul mercato e sul mondo del lavoro.

Rainbow Six Quarantine è stato descritto come uno “sparatutto tattico cooperativo a tre giocatori” ambientato nel futuro; gli agenti devono entrare in una zona di quarantena e combattere un parassita alieno mutato che sta infettando gli ospiti umani e l’ambiente circostante. È basato in qualche modo sulla popolare modalità a tempo limitato Outbreak di Rainbow Six Siege.

Nella riunione la società ha anche affermato che intendeva non fare piú affidamento su nuovi giochi AAA, utilizzando giochi free-to-play ed esistenti per aumentare le sue entrate. Ubisoft non ha espresso nuovi dettagli in merito e crediamo che qualcosa bolli in pentola. Non ci resta che seguire gli annunci che arriveranno in futuro.

Ubisoft ha rivelato che potrebbe rinominare Rainbow Six: Quarantine, ma insiste che il gioco a lungo ritardato arriverà quest’anno.