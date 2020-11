Sono stati rilasciati i dettagli della console di nuova generazione per Rainbow Six Siege. Sembra che questa sarà l’ultima versione aggiornata di Rainbow Six sia per Sony PlayStation 5 che per Microsoft Xbox Serie X. Una serie di nuovi video rilasciati oggi ci offrono uno sguardo più da vicino su cosa dovremmo aspettarci da questo gioco e dalla sua evoluzione nel prossimo futuro.

Rainbow Six Siege è stato originariamente rilasciato nel dicembre 2015 su Windows PS4 e Xbox One. Se non hai mai giocato a questo gioco prima, sappi che è molto competitivo. Immagina un gioco in cui dovresti far parte di una squadra e la squadra collabora effettivamente per distruggere tutto e uccidere il team avversario.

Rainbow Six Siege: Aggiornamento disponibile con 4K

Il primo trailer che vedrai di seguito è stato rilasciato dall’account PlayStation ufficiale. Nel trailer otteniamo la conferma che gli utenti che utilizzano la versione PS4 del gioco ottengono un aggiornamento gratuito alla versione PlayStation 5. L’aggiornamento consente all’utente di giocare con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento “fino a 120 fps”.

Il lancio di Rainbow Six Siege per le console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X avrà luogo il 1° dicembre 2020. Successivamente troverai un Rainbow Six Siege: Next-Gen Reveal Trailer pubblicato da Ubisoft North America. La stessa situazione di aggiornamento gratuito si applica a Xbox One X e Xbox Series X o S. Se possiedi già il gioco per Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, potrai giocare al gioco su Xbox One X e Xbox One S senza costi aggiuntivi.