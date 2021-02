Gli sviluppatori di Fortnite adorano celebrare lo scorrere delle stagioni e San Valentino non fa eccezione. L’ evento Hearts Wild del gioco è ora live e offre una serie di divertenti attività a tema San Valentino in cui i giocatori possono affondare i denti, tra cui il ritorno del papercraft, alcune Creator Challenges e persino un nuovo torneo.

Le novità sull’evento per San Valentino di Fortnite

Se stai cercando di mettere le mani sul Lovely Outfit quando uscirà nell’Item Shop, hai la possibilità di ottenerlo in anticipo. I giocatori possono prendere un partner Duo e combattere nella Hearts Wild Cup dal 9 febbraio, con i migliori giocatori di ogni regione che riceveranno il Lovely Outfit e il Heartblast Back Bling. Devi avere l’autenticazione a due fattori abilitata per partecipare.

L’evento introduce anche nuove Sfide per i creatori nel gioco, con premi esclusivi per le squadre che guadagnano più punti. Maggiori dettagli su questo saranno disponibili in un secondo momento. Hearts Wild presenta il ritorno del papercraft di Fortnite, che consente ai giocatori di scaricare materiali cartacei per costruire cosplay dei loro personaggi preferiti. Inoltre, il Welcome Hub è stato addobbato di fiori per l’evento, quindi dai un’occhiata.

Come al solito, questo nuovo evento introduce nuove missioni nel gioco. Queste sfide sono incentrate sull’aiutare Fishstick a ottenere una data per San Valentino e verranno pubblicate l’11 febbraio. Se stai cercando aiuto con le sfide di questa settimana. Lo sviluppatore di Fortnite, Epic Games ha recentemente affermato che la società non ha intenzione di diventare pubblica con un’IPO, anche se la società potrebbe farlo in futuro. Una fuga di notizie suggerisce che Flash potrebbe arrivare presto su Fortnite, anche se ciò non è stato confermato.

Ricompense per le sfide del creatore di Fortnite Hearts Wild: