Le nuove offerte racchiuse direttamente all’interno del volantino Bennet riescono ad avere prezzi mai visti prima, ed essere applicate su prodotti dalla qualità estremamente elevata, con i quali gli utenti possono confrontarsi recandosi personalmente in ogni singolo punto vendita.

Gli acquisti, come specificato, non saranno effettuabili online sul sito, ma richiederanno la disponibilità del cliente a spostarsi fisicamente in negozio, senza limitazioni o vincoli particolari. La campagna promozionale affonda le proprie radici nel cosiddetto Tasso Zero, ovvero coloro che supereranno una determinata cifra di spesa potranno richiedere una rateizzazione senza interessi, in modo da suddividere il pagamento in tante piccole rate, addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Per avere gratis i codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Bennet: quali sono le offerte che non dovete lasciarvi sfuggire

I prodotti che troviamo all’interno del volantino Bennet non differiscono particolarmente da quanto vediamo altrove, se non per il prezzo finale di vendita. Uno dei migliori sconti applicati si concentra sull’ottimo Apple iPhone 11, smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, oggi distribuito alla cifra di 649 euro, e da acquistare ad occhi chiusi se volete entrare a pié pari nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Coloro che invece vorranno acquistare un dispositivo Android, potranno affidarsi al Samsung Galaxy A21s, il cui prezzo si aggira attorno ai 149 euro, sempre in versione completamente sbrandizzata.

Tutte le altre offerte racchiuse all’interno del volantino Bennet, le potete trovare in esclusiva assoluta nelle pagine che abbiamo deciso di includere qui sotto, sottoforma di galleria fotografica.