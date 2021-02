Anche a Febbraio 2021 continua, con alcune variazioni nei costi iniziale da sostenere, la campagna winback di Vodafone tramite teleselling, con la quale l’operatore propone diverse offerte facenti parte della gamma Vodafone Special con minuti, sms e traffico internet mobile.

Alcuni ex clienti Vodafone hanno dunque la possibilità di essere contattati da consulenti in outsourcing che lavorano per conto di Vodafone Italia e che propongono al cliente una delle offerte dedicate, in base all’operatore di provenienza. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: disponibili anche a febbraio 2021 le offerte della gamma Special

Il cliente che viene contattato da un consulente per attivare una di queste offerte, ha la possibilità di chiedere a sua volta di poter contattare un amico, un parente o un altro numero intestato allo stesso potenziale cliente. Nel caso si riceva una chiamata dal call center, provenendo da Fastweb o alcuni operatori virtuali (escluso Very Mobile) è possibile sottoscrivere ad esempio l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition.

Quest’ultima offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati mensile, al costo di 7 euro al mese. Si ricorda che l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese non è più disponibile da tempo se si proviene da iliad.

In caso di spedizione a domicilio il contributo iniziale potrebbe essere di 20 euro, secondo alcune testimonianze raccolte. Un’altra offerta tariffaria che viene proposta dall’operatore rosso tramite teleselling è l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition, che prevede un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet al prezzo di 9.99 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.