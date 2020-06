Vodafone Special 50 Digital Edition è la promozione migliore in circolazione, almeno parlando dell’operatore in red, proprio perché in grado di far convergere entro un’unica soluzione tantissimi contenuti, richiedendo nel contempo un esborso finale di soli 7 euro al mese.

Numerosi utenti vorrebbero poterla attivare sul proprio numero, effettuando l’ormai classica ed obbligatoria portabilità verso Vodafone, ma purtroppo non tutti vi possono accedere. Ad oggi, infatti, la suddetta risulta essere distribuita in versione SMS attack, quindi rivolta direttamente a determinati numeri tramite un messaggio informativo, oppure come la più classica operator attack (attivabile solamente tramite portabilità da aziende ben specifiche, nel nostro caso Iliad e MVNO).

In entrambi i casi, la portabilità è obbligatoria, il costo fisso dell’attivazione corrisponde esattamente a 10 euro, ma sopratutto non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà comunque decidere di abbandonare l’azienda quando vorrà, senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone con la Special 50 Digital Edition

La Special 50 Digital Edition, indipendentemente dalla versione effettivamente scelta, resta una delle migliori promozioni in circolazione, proprio perché è in grado di permettere l’accesso a 50 giga di traffico dati al mese, con anche minuti e SMS illimitati, richiedendo il pagamento di un canone ridottissimo.

L’utente che vi accederà, infatti, sarà costretto a versare solamente 7 euro al mese tramite credito residuo, in nessun modo sarà obbligato ad avvicinarsi al pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito. L’attivazione in versione SMS attack può essere effettuata anche sul sito ufficiale, in alternativa basterà recarsi direttamente in negozio.